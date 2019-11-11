Calciomercato: Де Лаурентис хочет продать Мертенса, Инсинье, Кулибали, Гулама, Хюсая и Аллана

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассматривает возможность продажи лидеров клуба, чтобы оживить состав, сообщает Calciomercato.
Президент собирается начать «новую эру» в истории клуба. Уже в январе клуб могут покинуть форвард Дрис Мертенс и полузащитник Аллан.
В число игроков на продажу входят форвард и капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье и защитник Калиду Кулибали, которых можно продать по высокой цене. Также неаполитанцы могут расстаться с защитниками Фаузи Гуламом и Эльсеидом Хюсаем.
- Ранее фанаты «Наполи» устроили акцию протеста возле стадиона Сан-Паоло.
- Сообщалось, что главный тренер клуба Карло Анчелотти близок к отставке из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.
- По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
- Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча. У тренера конфликт с президентом клуба, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.
Источник: Calciomercato