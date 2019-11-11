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  • Calciomercato: Де Лаурентис хочет продать Мертенса, Инсинье, Кулибали, Гулама, Хюсая и Аллана

Calciomercato: Де Лаурентис хочет продать Мертенса, Инсинье, Кулибали, Гулама, Хюсая и Аллана

11 ноября 2019, 17:49
5

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассматривает возможность продажи лидеров клуба, чтобы оживить состав, сообщает Calciomercato.

Президент собирается начать «новую эру» в истории клуба. Уже в январе клуб могут покинуть форвард Дрис Мертенс и полузащитник Аллан.

В число игроков на продажу входят форвард и капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье и защитник Калиду Кулибали, которых можно продать по высокой цене. Также неаполитанцы могут расстаться с защитниками Фаузи Гуламом и Эльсеидом Хюсаем.

  • Ранее фанаты «Наполи» устроили акцию протеста возле стадиона Сан-Паоло.
  • Сообщалось, что главный тренер клуба Карло Анчелотти близок к отставке из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.
  • По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
  • Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча. У тренера конфликт с президентом клуба, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Наполи Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис Гулам Фаузи Аллан Кулибали Калиду Хюсай Эльсеид Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1573483849
Ценник на них высокий, а на практике толку мало
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mihail200606
1573485169
Ну да, видимо цикл этого наполи заканчивается.. Большего команда не может..
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Ушат Помоев
1573485272
Разберут быстро если ценник адекватный будет!
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dinar7777dinar
1573503731
гулам хюсаем и мертенс(в силу возвраст) могут быть проданы ! но кого купят взамен кулибали и инсинье?
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Flydis
1573508380
и стать крепким середняком Серии А ?
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