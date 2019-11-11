Calciomercato: Де Лаурентис хочет продать Мертенса, Инсинье, Кулибали, Гулама, Хюсая и Аллана

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассматривает возможность продажи лидеров клуба, чтобы оживить состав, сообщает Calciomercato.

Президент собирается начать «новую эру» в истории клуба. Уже в январе клуб могут покинуть форвард Дрис Мертенс и полузащитник Аллан.

В число игроков на продажу входят форвард и капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье и защитник Калиду Кулибали, которых можно продать по высокой цене. Также неаполитанцы могут расстаться с защитниками Фаузи Гуламом и Эльсеидом Хюсаем.