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    Calciomercato: Де Лаурентис хочет продать Мертенса, Инсинье, Кулибали, Гулама, Хюсая и Аллана

    Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассматривает возможность продажи лидеров клуба, чтобы оживить состав, сообщает Calciomercato.

    Президент собирается начать «новую эру» в истории клуба. Уже в январе клуб могут покинуть форвард Дрис Мертенс и полузащитник Аллан.

    В число игроков на продажу входят форвард и капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье и защитник Калиду Кулибали, которых можно продать по высокой цене. Также неаполитанцы могут расстаться с защитниками Фаузи Гуламом и Эльсеидом Хюсаем.

    • Ранее фанаты «Наполи» устроили акцию протеста возле стадиона Сан-Паоло.
    • Сообщалось, что главный тренер клуба Карло Анчелотти близок к отставке из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.
    • По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
    • Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча. У тренера конфликт с президентом клуба, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57

      Ушат Помоев 15 минут назад

      Разберут быстро если ценник адекватный будет!

      0
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      Рейтинг: +6129

      mihail200606 17 минут назад

      Ну да, видимо цикл этого наполи заканчивается.. Большего команда не может..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7503

      Skull_Boy 39 минут назад

      Ценник на них высокий, а на практике толку мало

      0
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