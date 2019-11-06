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  • Анчелотти пропустил пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом». У тренера конфликт с Де Лаурентисом

Анчелотти пропустил пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом». У тренера конфликт с Де Лаурентисом

6 ноября 2019, 07:38
7

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла дома вничью с «Зальцбургом» (1:1).

Итальянец покинул стадион сразу же после финального свистка.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у Анчелотти конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.

Кроме того, Анчелотти недоволен тем, что Де Лаурентис вмешивается в тренировочный и организационный процесс команды.

  • «Наполи» не может выиграть на протяжении четырех матчах.
  • В ЛЧ клуб занимает второе место в группе Е, в Серии А – седьмую позицию.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Лига чемпионов Наполи Анчелотти Карло Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (7)
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Nikoo
1573016813
Бавария ждет))
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DOCTOR PENALTY
1573018767
Аурелио Де Смородский. )
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Ден 781
1573020250
Карло давай в Милан обратно, там такое дно уже
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bset
1573023053
Какие-то солдатские методы) Обычно не от большого ума))
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