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    Анчелотти пропустил пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом». У тренера конфликт с Де Лаурентисом

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла дома вничью с «Зальцбургом» (1:1).

    Итальянец покинул стадион сразу же после финального свистка.

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у Анчелотти конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.

    Кроме того, Анчелотти недоволен тем, что Де Лаурентис вмешивается в тренировочный и организационный процесс команды.

    • «Наполи» не может выиграть на протяжении четырех матчах.
    • В ЛЧ клуб занимает второе место в группе Е, в Серии А – седьмую позицию.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 07:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1361

      Ден 781 13 минут назад

      Карло давай в Милан обратно, там такое дно уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14729

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Аурелио Де Смородский. )

      0
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      Рейтинг: +5

      Nikoo 1 час назад

      Бавария ждет))

      0
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