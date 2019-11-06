Анчелотти пропустил пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом». У тренера конфликт с Де Лаурентисом

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла дома вничью с «Зальцбургом» (1:1).
Итальянец покинул стадион сразу же после финального свистка.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у Анчелотти конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.
Кроме того, Анчелотти недоволен тем, что Де Лаурентис вмешивается в тренировочный и организационный процесс команды.
- «Наполи» не может выиграть на протяжении четырех матчах.
- В ЛЧ клуб занимает второе место в группе Е, в Серии А – седьмую позицию.
Источник: La Gazzetta dello Sport