Анчелотти пропустил пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом». У тренера конфликт с Де Лаурентисом

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла дома вничью с «Зальцбургом» (1:1).

Итальянец покинул стадион сразу же после финального свистка.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у Анчелотти конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.

Кроме того, Анчелотти недоволен тем, что Де Лаурентис вмешивается в тренировочный и организационный процесс команды.