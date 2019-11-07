Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    «Уважение!» Фанаты «Наполи» устроили акцию протеста возле стадиона Сан-Паоло

    Болельщики «Наполи» собрались на акции протеста в Фуоригротте, западном пригороде Неаполя, напротив стадиона «Сан-Паоло»

    Десятки фанатов собралась на улице, жгли пиротехнику и скандировали кричалки. Болельщики также развернули баннер с надписью «Уважение!».

    • Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Карло Анчелотти близок к отставке из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.
    • По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
    • Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча. У тренера конфликт с президентом клуба, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74372
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru