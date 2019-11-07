«Уважение!» Фанаты «Наполи» устроили акцию протеста возле стадиона Сан-Паоло

Болельщики «Наполи» собрались на акции протеста в Фуоригротте, западном пригороде Неаполя, напротив стадиона «Сан-Паоло»

Десятки фанатов собралась на улице, жгли пиротехнику и скандировали кричалки. Болельщики также развернули баннер с надписью «Уважение!».

Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Карло Анчелотти близок к отставке из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом .

близок к отставке из-за конфликта с президентом клуба . По информации журналиста Танкреди Палмери , футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.

, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней. Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча. У тренера конфликт с президентом клуба, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.