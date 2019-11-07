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  • «Уважение!». Фанаты «Наполи» устроили акцию протеста возле стадиона Сан-Паоло

«Уважение!». Фанаты «Наполи» устроили акцию протеста возле стадиона Сан-Паоло

7 ноября 2019, 18:24

Болельщики «Наполи» собрались на акции протеста в Фуоригротте, западном пригороде Неаполя, напротив стадиона «Сан-Паоло»

Десятки фанатов собралась на улице, жгли пиротехнику и скандировали кричалки. Болельщики также развернули баннер с надписью «Уважение!».

  • Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Карло Анчелотти близок к отставке из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.
  • По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
  • Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча. У тренера конфликт с президентом клуба, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Италия. Серия А Наполи
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