«Уважение!» Фанаты «Наполи» устроили акцию протеста возле стадиона Сан-Паоло

Болельщики «Наполи» собрались на акции протеста в Фуоригротте, западном пригороде Неаполя, напротив стадиона «Сан-Паоло»
Десятки фанатов собралась на улице, жгли пиротехнику и скандировали кричалки. Болельщики также развернули баннер с надписью «Уважение!».
- Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Карло Анчелотти близок к отставке из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.
- По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
- Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча. У тренера конфликт с президентом клуба, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.
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Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио