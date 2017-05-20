«Милан» летом готов потратить 150 миллионов на покупку новых игроков

Руководство «Милана» готово выделить большую сумму на приобретение новых футболистов в летнее трансферное окно.

Сообщается, что итальянский клуб планирует приобрести 5-6 игроков на общую сумму 150 миллионов евро.

В шорт-листе «Милана» находятся защитники Фаузи Гулам («Наполи») и Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), хавбеки Сеск Фабрегас («Челси») и Франк Кесси («Аталанта»), а также нападающие Альваро Мората («Реал»), Андреа Белотти («Торино») и Никола Калинич («Фиорентина»).