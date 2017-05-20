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    «Милан» летом готов потратить 150 миллионов на покупку новых игроков

    Руководство «Милана» готово выделить большую сумму на приобретение новых футболистов в летнее трансферное окно.

    Сообщается, что итальянский клуб планирует приобрести 5-6 игроков на общую сумму 150 миллионов евро.

    В шорт-листе «Милана» находятся защитники Фаузи Гулам («Наполи») и Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), хавбеки Сеск Фабрегас («Челси») и Франк Кесси («Аталанта»), а также нападающие Альваро Мората («Реал»), Андреа Белотти («Торино») и Никола Калинич («Фиорентина»).

    Источник: Calciomercato

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    20.05.2017 11:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 22 мая 2017, 00:35

      С возвращением Миланчик!!!!

      0
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 20 мая 2017, 14:57

      Оставил бы Сеска и Морату, к ним бы добавил одного...Шатова)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 мая 2017, 13:34

      Можем им продать Ещенко и Мельгарехо оптом за 25 млн. ) Недорого.

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 мая 2017, 13:23

      Это было бы очень хорошо для Милана, все игроки во общем то пригодились команде , но китайцы Интера тоже в прошлом сезоне говорили о 150-200 млн. и где эти деньги, где Интер , так что на месте болельщиков Милана я бы не стал обольщаться пока не приобретут необходимых игроков.А вообще я очень симпатизирую Монтелле ,а следовательно и Милану.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2017, 13:04

      китаезы бы в наш колхоз вложились бы может что и вышло бы когда нибудь и где нибудь

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 20 мая 2017, 12:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Х*й им а не нападающий

      -4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 20 мая 2017, 12:17

      Пора уже, пора вернуть былое величие обоих миланских суперклубов!

      1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 20 мая 2017, 11:54

      У китайцев денег что у дурака махорки.

      1
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 20 мая 2017, 11:54

      В наше время не так уж много, если хотят хороший игроков взять

      1
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 20 мая 2017, 11:48

      -))) Андреа Белотти («Торино») один будет стоить в районе 70млн. и как они собираются покупать 5 -6 игроков на сумму 150млн -))))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > SnoopiDu 20 мая 2017, 13:04

      сами кого нибудь продадут

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > Garrincha58 20 мая 2017, 13:36

      Так там никто не нужен, кроме Бонавентуры, Бакки и Доннаруммы, но прикол в том, что смысл тогда Милану продавать ключевых игроков, если они намерены усилятся.
      Так, что 150млн. если даже и будут в регалиях нынешнего рынка это 2.5 топ игрока -))) А не 5-6 -)))

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