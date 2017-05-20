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«Милан» летом готов потратить 150 миллионов на покупку новых игроков

20 мая 2017, 11:40
17

Руководство «Милана» готово выделить большую сумму на приобретение новых футболистов в летнее трансферное окно.

Сообщается, что итальянский клуб планирует приобрести 5-6 игроков на общую сумму 150 миллионов евро.

В шорт-листе «Милана» находятся защитники Фаузи Гулам («Наполи») и Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), хавбеки Сеск Фабрегас («Челси») и Франк Кесси («Аталанта»), а также нападающие Альваро Мората («Реал»), Андреа Белотти («Торино») и Никола Калинич («Фиорентина»).

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Трансферы Милан Фабрегас Сеск Калинич Никола Дармиан Маттео Гулам Фаузи Мората Альваро Белотти Андреа Кессье Франк
Комментарии (17)
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Karpathian
1495269686
Интересное лето нас ждет, друзья!
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NEON-SM
1495269954
тяп ляп, чиполино и бидон, прекращайте минусить, тогда и я вас не буду ещё с 3-х профилей, это бесконечно, но я предлогаю перемирие.
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SnoopiDu
1495270134
-))) Андреа Белотти («Торино») один будет стоить в районе 70млн. и как они собираются покупать 5 -6 игроков на сумму 150млн -))))
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gosha1989
1495270484
В наше время не так уж много, если хотят хороший игроков взять
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slavko33002
1495270485
У китайцев денег что у дурака махорки.
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diadushka
1495271869
Пора уже, пора вернуть былое величие обоих миланских суперклубов!
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Kazak ne China
1495272281
Х*й им а не нападающий
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Супермачо
1495276485
Можем им продать Ещенко и Мельгарехо оптом за 25 млн. ) Недорого.
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ivanuha_1987
1495281442
Оставил бы Сеска и Морату, к ним бы добавил одного...Шатова)))
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Dellleone
1495402550
С возвращением Миланчик!!!!
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