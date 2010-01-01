«Наполи» хочет выручить 200 миллионов, продав четырех игроков

«Наполи» планирует продать четырех футболистов. Цель – выручить 200 миллионов евро, пишут в Италии.

Речь идет об Аркадиуше Милике, Калиду Кулибали, Аллане и Фаузи Гуламе. Владелец клуба хочет их продать, поскольку считает, что «Наполи» нуждается в перестройке.