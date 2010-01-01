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    «Наполи» хочет выручить 200 миллионов, продав четырех игроков

    «Наполи» планирует продать четырех футболистов. Цель – выручить 200 миллионов евро, пишут в Италии.

    Речь идет об Аркадиуше Милике, Калиду Кулибали, Аллане и Фаузи Гуламе. Владелец клуба хочет их продать, поскольку считает, что «Наполи» нуждается в перестройке.

    • К Кулибали есть интерес в АПЛ.
    • Аллан может перейти в «Эвертон», где работает бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти.
    • «Наполи» в Серии А идет в зоне Лиги Европы.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8255

      Skull_Boy 1 час назад

      Ххахаха, 200 млн за кривого нападающего, убого лавочник, косячника и хрен знает за кого

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      Рейтинг: +10026

      Cules2013 2 часа назад

      Хрена се распродажа. Игроки-то уже не молодые, в целом, да и травмы мучают таких, как Милик, но не выйдет ли это боком Наполи? Потенциально интересный ход, но практика не раз показывала, как клубы продавали может своих не лучших, но важных игроков, а потом на вырученные деньги покупали тележку шлакоблоков.
      Не слежу за Наполи, не знаю в какой форме эти ребята, но Барсе можно было бы что-то прикупить себе.

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      Рейтинг: -82

      Аденн 3 часа назад

      а вот псориазному бЗениту не надо париться по этому поводу, этим вонючкам Грязпром отвалит народных деньжат и все пучком. Стыд и срам газпромовскому проекту.

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