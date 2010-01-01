«Наполи» хочет выручить 200 миллионов, продав четырех игроков

Ххахаха, 200 млн за кривого нападающего, убого лавочник, косячника и хрен знает за кого
«Наполи» планирует продать четырех футболистов. Цель – выручить 200 миллионов евро, пишут в Италии.
Речь идет об Аркадиуше Милике, Калиду Кулибали, Аллане и Фаузи Гуламе. Владелец клуба хочет их продать, поскольку считает, что «Наполи» нуждается в перестройке.
- К Кулибали есть интерес в АПЛ.
- Аллан может перейти в «Эвертон», где работает бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти.
- «Наполи» в Серии А идет в зоне Лиги Европы.