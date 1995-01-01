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    ЦСКА интересуется форвардом «Горицы» Ловричем

    Нападающий «Горицы» Кристиян Ловрич может продолжить карьеру в России.

    По информации Eurostavka, заполучить 25-летнего хорвата хочет ЦСКА.

    • Ловрич выступает за «Горицу» с 2018 года, сыграл 93 матча, забил 44 гола и сделал 23 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
    • В марте форвард дебютировал за сборную Хорватии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1025

      Радио1000шумеров 20 минут назад

      -ичи скоро заполнят ЦСКА.

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      Рейтинг: +5659

      vladik12 41 минуту назад

      Ивица, видать, приехал к нам агентские игры устраивать.

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