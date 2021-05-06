ЦСКА интересуется форвардом «Горицы» Ловричем

Нападающий «Горицы» Кристиян Ловрич может продолжить карьеру в России.
По информации Eurostavka, заполучить 25-летнего хорвата хочет ЦСКА.
- Ловрич выступает за «Горицу» с 2018 года, сыграл 93 матча, забил 44 гола и сделал 23 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
- В марте форвард дебютировал за сборную Хорватии.
Источник: Eurostavka
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