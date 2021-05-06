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ЦСКА интересуется форвардом «Горицы» Ловричем

6 мая 2021, 09:53
6

Нападающий «Горицы» Кристиян Ловрич может продолжить карьеру в России.

По информации Eurostavka, заполучить 25-летнего хорвата хочет ЦСКА.

  • Ловрич выступает за «Горицу» с 2018 года, сыграл 93 матча, забил 44 гола и сделал 23 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
  • В марте форвард дебютировал за сборную Хорватии.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

Россия. Премьер-лига ЦСКА Горица Ловрич Кристиян
Комментарии (6)
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vladik12
1620284912
Ивица, видать, приехал к нам агентские игры устраивать.
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GM
1620288497
Ну, понеслось! Теперь в ЦСКА большую часть хорватов, сербов и прочих черногорцев будут сватать. Проснулся очередной журнализд, открыл Трансфертмаркет, отфильтровал по гражданству, сверился со списком, про кого он еще не писал и, вуаля, новая сенсация готова! Нас ждут очень жирные утки :)
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кто там
1620288884
Ну хорваты годные ногомячисты, с Исландцами не попёрло, можно на хорватов переключиться.
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99-й
1620289043
Лучше из загребского динамо взяли бы Петковича
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Shamil79
1620297306
есть повод всем балканцам в ЦСКА перейти
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JTherry
1620297660
по информации Eurostavka в цска возвращается легенда - Зе-болотный, Краснодар не выдержал трансферную конкуренцию...
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