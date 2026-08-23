Агент рассказал о состоянии Баринова после травмы крестов

Павел Банатин, агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, прокомментировал тяжелую травму игрока.

У 29-летнего армейца диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.

Хавбек не доиграл субботнее дерби с «Локомотивом» (3:2) в пятом туре РПЛ.

Он вышел на замену на 71-й минуте вместо Матеуса Алвеса и через шесть минут получил травму.

В этом сезоне Баринов провел 5 матчей без голевых действий.

«Когда Дима получил в 2020 году подобную травму, то благодаря врачам и своей силе воли удалось уже буквально через полгода вернуться на поле. Травму он тогда получил тоже в августе, а уже в феврале вышел на поле.

Посмотрим как все будет сейчас. Будет ли проводиться операция покажет повторное МРТ через две недели. Эмоционально Дима в порядке. Он сильный парень, силен духом. Понимает, что футбольная жизнь на этом не заканчивается.

И как говорится, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Уверен, что после травмы Дима будет еще сильнее», – сказал агент.