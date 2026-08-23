Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев поставил оценку ЦСКА за выигранное дерби с «Локомотивом»: «Снизил балл за оборону»

Пономарев поставил оценку ЦСКА за выигранное дерби с «Локомотивом»: «Снизил балл за оборону»

23 августа, 18:50
1

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал комментарий по итогам выигранного матча пятого тура РПЛ против «Локомотива».

  • Армейцы победили в дерби со счетом 3:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • ЦСКА с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.

– Как вам матч?

Игра ЦСКА мне понравилась. На четверку. Снизил балл за оборону. А так, команда Игдисамова действовала очень грамотно: вовремя отдавала пасы, хорошо открывалась под мяч. Взаимодействия были очень приличными.

Ребята уже понимают друг друга. И физика сейчас на хорошем уровне. Есть все, что нужно для качественного футбола.

Удалось создать много моментов для взятия ворот. Еще в первом тайме должны были забивать мяча три. В общем, ЦСКА на правильном пути.

– Лучшим игроком матча признали Митрюшкина. Это не удивило?

– Я согласен с этим выбором. Хотя он пропустил три мяча. Оборона «Локомотива» играла плохо. Три футболиста ЦСКА выходят на одного вратаря, и защитников соперника близко нет. Как такое может быть?

Хозяева создали столько моментов у ворот соперника, что сложно перечислить. Митрюшкин тащил, хорошо играл на выходах. Он вытащил очень много сложных моментов, когда армейцы могли забивать.

Еще по теме:
«Недостаточно техничный, не очень умный»: с Глушенкова безжалостно сорвали маску 11
«Не имеет права вякать, он никто»: Мостовой получил ответ на нападки на Мусаева 12
Пономарев жестко обратился к Селюку: «Не твоe это собачье дело» 9
Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1787502340
Старик-"церковник" их отметил и в колокол трезвонить стал.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» вновь проиграл – дома «Рубину» (0:1)
21:23
15
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
3
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
7
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
6
Все новости
Все новости
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
5
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
21
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+