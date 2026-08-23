Пономарев поставил оценку ЦСКА за выигранное дерби с «Локомотивом»: «Снизил балл за оборону»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал комментарий по итогам выигранного матча пятого тура РПЛ против «Локомотива».

Армейцы победили в дерби со счетом 3:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

ЦСКА с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.

– Как вам матч?

– Игра ЦСКА мне понравилась. На четверку. Снизил балл за оборону. А так, команда Игдисамова действовала очень грамотно: вовремя отдавала пасы, хорошо открывалась под мяч. Взаимодействия были очень приличными.

Ребята уже понимают друг друга. И физика сейчас на хорошем уровне. Есть все, что нужно для качественного футбола.

Удалось создать много моментов для взятия ворот. Еще в первом тайме должны были забивать мяча три. В общем, ЦСКА на правильном пути.

– Лучшим игроком матча признали Митрюшкина. Это не удивило?

– Я согласен с этим выбором. Хотя он пропустил три мяча. Оборона «Локомотива» играла плохо. Три футболиста ЦСКА выходят на одного вратаря, и защитников соперника близко нет. Как такое может быть?

Хозяева создали столько моментов у ворот соперника, что сложно перечислить. Митрюшкин тащил, хорошо играл на выходах. Он вытащил очень много сложных моментов, когда армейцы могли забивать.