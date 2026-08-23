Тренер «Крыльев» Булатов прокомментировал крупную победу над «Акроном»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов подвел итоги выигранного матча пятого тура РПЛ против «Акрона».

– Три гола со стандартов команда забила.

– Хорошо, что это выстрелило сейчас. Здорово, что сработали в этом аспекте игры. Теперь будем улучшать другие.

Мне понравилась заряженность футболистов. Поддержали уровень борьбы, был эффективный прессинг на протяжении почти всего матча.

– Кроме трех очков, чем еще важна эта победа?

– Прежде всего, она дает уверенность. Мы проводили неплохие матчи, но результаты нас не устраивали. Теперь делаем шаги вверх по турнирной таблице.