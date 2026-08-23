РПЛ. «Акрон» крупно проиграл «Крыльям Советов»

«Акрон» в домашнем матче уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:3 в 5-м туре РПЛ.
В первом тайме гол у самарцев забил Никита Чернов на 19-й минуте. На 75-й мяч в ворота тольяттинцев отправил Доминик Ороз. На 90+2-й Владислав Шитов довел счет до разгромного.
Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Крылья Советов» с 5 очками после 5 игр поднялись на 11-е место. «Акрон» замыкает турнирную таблицу с 2 очками.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
Акрон - Крылья Советов - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Н. Чернов, 19; 0:2 - Д. Ороз, 75; 0:3 - В. Шитов, 90+2.
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Источник: «Бомбардир»