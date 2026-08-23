Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Акрон» крупно проиграл «Крыльям Советов»

23 августа, 14:57
2

«Акрон» в домашнем матче уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:3 в 5-м туре РПЛ.

В первом тайме гол у самарцев забил Никита Чернов на 19-й минуте. На 75-й мяч в ворота тольяттинцев отправил Доминик Ороз. На 90+2-й Владислав Шитов довел счет до разгромного.

Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Крылья Советов» с 5 очками после 5 игр поднялись на 11-е место. «Акрон» замыкает турнирную таблицу с 2 очками.

Россия. Премьер-лига. 5 тур
Акрон - Крылья Советов - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Н. Чернов, 19; 0:2 - Д. Ороз, 75; 0:3 - В. Шитов, 90+2.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Акрон
Крылья Советов
Беншимоль
0%
Виталий Гудиев
0%
Вячеслав Бардыбахин
0%
Роберто Фернандес
0%
Родригу Эсковаль
0%
Йомар Роча
0%
Стефан Лончар
0%
Константин Марадишвили
0%
Кристиян Бистрович
0%
Кевин Аревало
0%
Арсений Дмитриев
0%
Хетаг Хосонов
0%
Никита Базилевский
0%
Дуду Родригес
0%
Показать всех игроков
Ислам Чесноков
0%
Сергей Песьяков
0%
Юрий Горшков
0%
Кирилл Печенин
0%
Никита Чернов
0%
Сергей Божин
0%
Максим Витюгов
0%
Фернандо Костанца
0%
Мартин Крамарич
0%
Иван Олейников
0%
Николай Рассказов
0%
Казбек Мукаилов
0%
Доминик Ороз
0%
Кирилл Столбов
0%
Амар Рахманович
0%
Владислав Шитов
0%
Показать всех игроков
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
14-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Орлов объяснил, почему «Зенит» так часто бьет пенальти 11
Федотов оценил два пенальти «Зенита» в ворота «Крыльев Советов» 6
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Акрон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1787486367
Поздравляю Крылья с победой.
Ответить
subbotaspartak
1787493237
Одной команды из губернии вполне достаточно... Ну и столичные...
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» вновь проиграл – дома «Рубину» (0:1)
21:23
14
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
3
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
6
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
5
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
6
Все новости
Все новости
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
21
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
12:32
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+