Пономарев вынес вердикт Баринову: «Это уже конец его песни»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поставил крест на перспективах Дмитрия Баринова из-за его серьезной травмы.

У 29-летнего армейца диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и повреждение внутренней боковой связки.

Хавбек не доиграл субботнее дерби с «Локомотивом» (3:2) в пятом туре РПЛ.

Он вышел на замену на 71-й минуте вместо Матеуса Алвеса и через шесть минут получил травму.

В этом сезоне Баринов провел 5 матчей без голевых действий.

– Баринов получил травму связки колена и не сможет помогать команде. Это потеря, учитывая, что в последнее время он не так много играл?

– Мне кажется, это уже конец его песни. Ему 29 лет, и он получил такое повреждение. Он и так уже еле тянул на поле.

Не знаю, зачем его взяли. Он еще в «Локомотиве» успокоился и начал себя беречь. Потом получил хороший контракт в ЦСКА.

Он сейчас будет спокойно почивать на лаврах и получать хорошие деньги. Хорошо устроился.

Я не верю в перспективы Баринова в ЦСКА. С ним не продлят контракт, когда придет время.