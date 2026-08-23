Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 23 августа 2026

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 23 августа 2026

23 августа, 18:51
13

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». Игра состоится 23 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Еще по теме:
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию» 14
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды 5
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева 16
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Номэд
1787501606
Заранее: ПОЗОР бом.жам!
Ответить
АК 68
1787501632
Джику в основе, напряжённенько, почему не Бабич?
Ответить
Дубина
1787501864
ЗПРФ!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1787502344
САСПР. Спартак антинародный судейский позор. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1787502407
Барко и Джику...Проиграют.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1787503824
Барко две недели готовился к матчу, якобы травма. Гыгыгы
Ответить
BoevStas1
1787504056
Даку,Бабич???
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1787504109
Комментарий скрыт модератором
Ответить
рылы
1787504316
позор тарасятнику! все сныкаются в бачках после игры! (или я сныкаюсь) ))
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1787504471
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» вновь проиграл – дома «Рубину» (0:1)
21:23
15
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
3
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
7
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
6
Все новости
Все новости
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
5
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
21
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+