Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». Игра состоится 23 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

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