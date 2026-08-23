Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Динамо Мх» и «Краснодар». Игра состоится 23 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо Мх»: Магомедов, Аззи, Аларкон, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Смелов, Сундуков, Лесовой, Миро.

Главный тренер: Вадим Евсеев

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Аугусто, Уткин, Черников, Батчи, Кристиан, Воробьев.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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