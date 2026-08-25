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  • Евсеев назвал российского футболиста, способного играть в Европе

Евсеев назвал российского футболиста, способного играть в Европе

25 августа, 14:39
1

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высоко отозвался о потенциале полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова.

– Насколько вам помогло, что не играл Кривцов [в матче 5-го тура РПЛ]?

– Мы зависим от одного игрока? Мы весной играли – Кривцов и Сперцян тоже.

– У всех было ощущение, что с началом этого сезона он стал для «Краснодара» ключевым футболистом.

– Конечно, стал. Мы все это понимаем, но почему мы говорим об этом? Батраков сейчас ушел из «Локомотива», будут другие играть.

– Но как будут играть?

– Конечно, если бы Кривцов играл, было бы, наверное, по-другому, потому что технически и физически он на том уровне, что может спокойно играть в Европе.

Если сравнивать его со Сперцяном по физическим качествам, то у Кривцова мышечная масса намного мощнее.

  • 24-летний Кривцов в «Краснодаре» с 2021 года.
  • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
  • Сейчас он травмирован и рискует пропустить от 4 до 6 месяцев.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх Кривцов Никита Евсеев Вадим
Комментарии (1)
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WE ARE FOR PETER
1787663506
А что из спама великого совсем никого) ни зобнин ни другие, только в середняке за шесте место)
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