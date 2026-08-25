Евсеев назвал российского футболиста, способного играть в Европе

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высоко отозвался о потенциале полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова.
– Насколько вам помогло, что не играл Кривцов [в матче 5-го тура РПЛ]?
– Мы зависим от одного игрока? Мы весной играли – Кривцов и Сперцян тоже.
– У всех было ощущение, что с началом этого сезона он стал для «Краснодара» ключевым футболистом.
– Конечно, стал. Мы все это понимаем, но почему мы говорим об этом? Батраков сейчас ушел из «Локомотива», будут другие играть.
– Но как будут играть?
– Конечно, если бы Кривцов играл, было бы, наверное, по-другому, потому что технически и физически он на том уровне, что может спокойно играть в Европе.
Если сравнивать его со Сперцяном по физическим качествам, то у Кривцова мышечная масса намного мощнее.
- 24-летний Кривцов в «Краснодаре» с 2021 года.
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
- Сейчас он травмирован и рискует пропустить от 4 до 6 месяцев.