Евсеев оценил игру махачкалинского «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев выразил удовлетворение игрой подопечных в домашнем матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).
«Понравилось всe. Игра наша понравилась. Не понравилось, что не добились положительного результата. Но если мы один удар в створ наносим, то о каком результате можно говорить. Игрой доволен, результатом недоволен», – сказал Евсеев.
- Единственный гол забил Жубал на 79-й минуте.
- Махачкалинцы занимают 5-е место в РПЛ с 9 очками после 5 туров.
Источник: «Футбол на куличках»