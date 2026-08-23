Губерниев едет обозревать матч «Спартак» – «Зенит»: «Ибо я авторитетный футбольный обозреватель!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что будет работать на «Лукойл Арене» во время игры пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Еду на футбол «Спартак» – «Зенит»!!! Буду обозревать в прямом эфире «Матча» с экспертами!!! Ибо я авторитетный футбольный обозреватель!!! В 19:00 на «Матч ТВ»!!!», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.