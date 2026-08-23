Губерниев едет обозревать матч «Спартак» – «Зенит»: «Ибо я авторитетный футбольный обозреватель!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что будет работать на «Лукойл Арене» во время игры пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
«Еду на футбол «Спартак» – «Зенит»!!! Буду обозревать в прямом эфире «Матча» с экспертами!!! Ибо я авторитетный футбольный обозреватель!!! В 19:00 на «Матч ТВ»!!!», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
- «Спартак» примет «Зенит» сегодня в 20:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- У обеих команд перед очной встречей по 9 очков в 4 турах РПЛ.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева