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  • Губерниев едет обозревать матч «Спартак» – «Зенит»: «Ибо я авторитетный футбольный обозреватель!»

Губерниев едет обозревать матч «Спартак» – «Зенит»: «Ибо я авторитетный футбольный обозреватель!»

23 августа, 17:51
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что будет работать на «Лукойл Арене» во время игры пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Еду на футбол «Спартак» – «Зенит»!!! Буду обозревать в прямом эфире «Матча» с экспертами!!! Ибо я авторитетный футбольный обозреватель!!! В 19:00 на «Матч ТВ»!!!», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
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evgevg13
1787497684
Ну будем смотреть без звука, чтобы не слышать этого идиота
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Цугундeр
1787497915
)) Да ты просто- Ибо..) Не везёт нам вообще с Димонами. Да и с Вовами- так себе. И за что нам такое, mon ami? И по жизни и по судьбе..?(
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Бриг
1787498005
Не реагируйте на новости про Губу или его посты - ему любая реакция в прибыль.
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k611
1787499661
С таким же успехом и Бузова может быть "обозревателем". Не смешил бы людей...
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Hector вернулся
1787500421
Пистабол
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Hector вернулся
1787500460
Придется звук отключать
Ответить
Интерес
1787501376
Поразительно, но когда умный, но противный и двуличный Губер откровенно издевается над оппонентами, они покупаются на это и ведут с ним серьёзный диалог,делая его победителем в этой дуэли.Хоть мне он противен, и я считаю его вредным, в системе влияния на общественное мнение в околоспорте, отдаю ему, ско:тине, должное.И понимаю, почему его не могут поставить на место.
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val69
1787503238
Да уберите уже эту рожу..
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Бумбраш
1787504597
Губа авторитетный обзыриватель,но зтнарюшки его любят и как затычку в каждую дырку суют...не удивлюсь если губа побывал во всех дырках зинарей
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Anton1969
1787516260
Опять губошлёп вылез или влез. И, главное, везде без мыла.
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