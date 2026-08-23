АПЛ. «Ливерпуль» на 99-й минуте спас ничью с «Ньюкаслом» – 2:2

«Ливерпуль» едва не потерпел поражение в первом туре чемпионата Англии-2026/27.
Мерсисайдцы на выезде спасли ничью с «Ньюкаслом» – 2:2.
У хозяев поля забили Энтони Эланга и Джозеф Уиллок, у гостей – Коди Гакпо и Доминик Собослаи.
Венгерский полузащитник сравнял счет на 99-й минуте с пенальти.
Англия. Премьер-лига. 1 тур
Ньюкасл - Ливерпуль - 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Э. Эланга, 5; 1:1 - К. Гакпо, 55; 2:1 - Д. Уиллок, 57; 2:2 - Д. Собослаи, 90+9 (с пенальти).
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Амар Дедич
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Малик Тиав
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Свен Ботман
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Льюис Холл
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Шон Стюр
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Льюис Майли
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Энтони Эланга
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Йоанн Висса
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Вильям Осула
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Джозеф Уиллок
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Джейкоб Рэмзи
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Аладжи Бамба
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Джейкоб Мерфи
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Фабиан Шер
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Милош Керкез
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Доминик Собослаи
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Райан Гравенберх
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Рио Нгумоха
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Флориан Вирц
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Александер Исак
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Источник: «Бомбардир»