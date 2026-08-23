Литвинов рассказал, чем «Спартак» похож на «ПСЖ»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об успехах «ПСЖ».

«Во-первых, я вообще в восторге от «ПСЖ». Удивлен, как после победы в самом престижном турнире мира [Лиге чемпионов] они смогли сделать это второй год подряд. Причем настолько уверенно и спокойно.

Я общался с Мотей Сафоновым и еще больше убедился, насколько в таких историях важна роль главного тренера. Он рассказал, как строится общение с игроками, как тренер чувствует команду.

И в этом плане я сейчас просто счастлив, что в «Спартаке» тоже сложилась такая правильная атмосфера. Близкая к той, которая есть в команде, выигрывающей самые большие титулы», – заявил Литвинов.