Пономарев – о «Локомотиве»: «Даже вылета из РПЛ не исключаю»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев скептически высказался о перспективах «Локомотива» в сезоне-2026/27.

Железнодорожники уступили ЦСКА в 5-м туре РПЛ со счетом 2:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Локо» повторил клубный антирекорд в чемпионате России.

Команда Михаила Галактионова опустилась в зону стыков.

– «Локомотив» находится в подвале таблицы с нулем побед после пяти туров. Не считаете, что это приговор, учитывая уход лидеров и отсутствие серьезного усиления?

– Считаю. Это сырая команда, у которой нет ничего интересного. И дело тут не в уходе Батракова. Свои молодые ребята должны появляться, как в ЦСКА. Школа там тоже работает.

Так что придется терпеть или покупать, а денег там, по всей видимости, нет. Обстановка, в общем, тяжелая.

– «Локомотив» играет как аутсайдер и очков набирает как аутсайдер. Хороших перспектив в этом сезоне вы не видите?

– Нет. Железнодорожники будут бороться за выживание. Даже вылета из РПЛ не исключаю. Потому что на данный момент там ничего нет. Посмотреть даже не на что. Ни в одной линии.