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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Адана Демирспор - Генк
Адана Демирспор - Генк: обзор матча 31 августа 2023
Адана Демирспор
31.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Генк
45+10'
Ш. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Генк
Желтая карточка
Б. Стамбули
120'
+2
114'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Л. Ойен
94'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Желтая карточка
К. Родригес
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Т. Арокодаре
Замена
Й. Манев
️️️️
С. Гюлер
88'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Ш. Ндиайе
88'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
78'
Замена
Б. Ндиайе
️️️️
Э. Акбаба
73'
68'
Замена
Б. Хейнен
️️️️
П. Грошовски
68'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Ж. Кайембе
68'
Замена
Х. Артеага
️️️️
Й. Сор
Желтая карточка
Э. Акбаба
64'
Замена
G. Karačić
️️️️
Э. Эзбир
59'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Эрдоган
46'
Пенальти не реализован!
Ш. Ндиайе
45'
+10
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ндиайе
45'
+10
25'
Желтая карточка
А. Фадера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
5
Матиас Галарса
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Дорухан Токез
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Генк
23
Matthias Pieklak
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
55
Гравийон
10
Эрдоган
21
Стамбули
22
Свенссон
20
Бельханда
7
Сари
8
Акбаба
27
Ндиайе
4-2-3-1
26
Вандевордт
27
Муньос
15
Садик
3
МакКензи
18
Кайембе
5
Галарса
17
Грошовски
11
Сор
11
Эль-Ханнус
39
Фадера
11
Ойен
25
Эзбир
18
18
25
Эзбир
6
Гюлер
55
Манев
55
Манев
6
Гюлер
8
Акбаба
5
Ндиайе
5
Ндиайе
8
Акбаба
10
Эрдоган
8
Акинтола
8
Акинтола
10
Эрдоган
27
Ндиайе
99
Ньянг
99
Ньянг
27
Ндиайе
11
Сор
3
Артеага
3
Артеага
11
Сор
11
Ойен
32
Уаттара
32
Уаттара
11
Ойен
17
Грошовски
8
Хейнен
8
Хейнен
17
Грошовски
11
Эль-Ханнус
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Эль-Ханнус
18
Кайембе
99
Арокодаре
99
Арокодаре
18
Кайембе
Остались в запасе
Адана Демирспор
Генк
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
23
Matthias Pieklak
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
23
Matthias Pieklak
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Адана Демирспор - Генк
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
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