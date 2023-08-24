Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Генк - Адана Демирспор
Генк - Адана Демирспор: обзор матча 24 августа 2023
Генк
24.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Адана Демирспор
77'
Т. Арокодаре
90+3'
Д. Муньос
47'
Э. Акбаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Адана Демирспор
90'
+11
Желтая карточка
Б. Ндиайе
ГОЛ! 2:1!
Д. Муньос
Пас отдал
М. МакКензи
90'
+3
88'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Ш. Ндиайе
78'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Нани
78'
Замена
Б. Ндиайе
️️️️
Ю. Бельханда
ГОЛ! 1:1!
Т. Арокодаре
Пас отдал
М. Галарса
77'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Й. Сор
71'
Желтая карточка
Д. Муньос
60'
50'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
47'
ГОЛ! 0:1!
Э. Акбаба
Пас отдал
Ш. Ндиайе
39'
Замена
А. Дурсун
️️️️
К. Родригес
Желтая карточка
М. МакКензи
24'
23'
Желтая карточка
Э. Гравийон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
5
Матиас Галарса
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-2-3-1
26
Вандевордт
18
Кайембе
15
Садик
3
МакКензи
27
Муньос
5
Галарса
17
Грошовски
39
Фадера
11
Эль-Ханнус
11
Сор
11
Ойен
3-1-3-2-1
18
55
Гравийон
6
Гюлер
13
Родригес
21
Стамбули
7
Сари
22
Свенссон
20
Бельханда
8
Акбаба
17
Нани
27
Ндиайе
11
Сор
99
Арокодаре
99
Арокодаре
11
Сор
17
Нани
10
Эрдоган
10
Эрдоган
17
Нани
13
Родригес
77
Дурсун
77
Дурсун
13
Родригес
20
Бельханда
5
Ндиайе
5
Ндиайе
20
Бельханда
27
Ндиайе
99
Ньянг
99
Ньянг
27
Ндиайе
Остались в запасе
Генк
Адана Демирспор
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
25
Эртак Эзбир
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Остались в запасе
25
Эртак Эзбир
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Генк - Адана Демирспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Адана Демирспор
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+