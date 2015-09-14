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    Бельханда: «Считаю «Динамо» фаворитом группы»

    Полузащитник киевского «Динамо» Юнес Бельханда поделился своими мыслями о перспективах команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, что динамовцы сыграют в одной группе с «Челси», «Порту» и «Маккаби» из Тель-Авива.

    «Лично я фаворитом группы считаю «Динамо». Сейчас у нас подобралась очень хорошая команда, сильная по подбору исполнителей и в то же время дружная, единая. Поэтому я считаю, что мы способны далеко пройти по турниру. По крайней мере, выходить из группы мы обязаны», – говорит Бельханда.

    В первом туре «Динамо» будет играть с «Порту», и Бельханда следит за матчами этого клуба.

    «В прошлом сезоне «Порту» играл с донецким «Шахтером», поэтому эта команда была в поле нашего внимания. Хотя лично я и без того периодически слежу за их матчами, поскольку в составе «драконов» выступает мой давний приятель, алжирец Ясин Браими. Не думаю, что на игру «Порту» как-то негативно повлияет даже то, что в межсезонье команду покинули два ключевых игрока. Это команда очень высокого уровня».

    Источник: Football

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    14.09.2015 19:00
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    Комментарии (4)
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    SD-Podonok
    1442246990
    Докажите это! Верю в Динамо!
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    Elves
    1442250320
    А я то дурак думал Челси фаворит.
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    roony61
    1442251770
    ахах, ну он и артист)
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    ologreds
    1694997174
    numo442358
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