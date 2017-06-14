Гусев вернулся в «Динамо» после полугодичного отдыха

Суркис жлоб. За все время только раз потратился это когда купил Велозу, Кранчар, Идея, Ленс, Драгович, итд долго плакал мол потратил 100 млн. А так в принципе можно вернуть Милю, Алиева, бесплатно. И еще пару ветеранов и все будит гуд.
Полузащитник Олег Гусев вернулся в киевское «Динамо». Стороны объявили о подписании контракта, который рассчитан на один год.
Напомним, что 34-летний футболист уже выступал в составе киевлян с 2003 по 2016 годы, проведя за это время во всех турнирах 438 матчей и забив 96 голов. После завершения контракта в декабре 2016-го года он не выступал в большом футболе, поддерживая самостоятельно форму.
Гусев отправится с «Динамо» на сбор в Австрию, который стартует 26 июня.