Гусев вернулся в «Динамо» после полугодичного отдыха

Полузащитник Олег Гусев вернулся в киевское «Динамо». Стороны объявили о подписании контракта, который рассчитан на один год.

Напомним, что 34-летний футболист уже выступал в составе киевлян с 2003 по 2016 годы, проведя за это время во всех турнирах 438 матчей и забив 96 голов. После завершения контракта в декабре 2016-го года он не выступал в большом футболе, поддерживая самостоятельно форму.

Гусев отправится с «Динамо» на сбор в Австрию, который стартует 26 июня.