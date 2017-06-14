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    Гусев вернулся в «Динамо» после полугодичного отдыха

    Полузащитник Олег Гусев вернулся в киевское «Динамо». Стороны объявили о подписании контракта, который рассчитан на один год.

    Напомним, что 34-летний футболист уже выступал в составе киевлян с 2003 по 2016 годы, проведя за это время во всех турнирах 438 матчей и забив 96 голов. После завершения контракта в декабре 2016-го года он не выступал в большом футболе, поддерживая самостоятельно форму.

    Гусев отправится с «Динамо» на сбор в Австрию, который стартует 26 июня.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    14.06.2017 09:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      druga7 14 июня 2017, 22:04

      Суркис жлоб. За все время только раз потратился это когда купил Велозу, Кранчар, Идея, Ленс, Драгович, итд долго плакал мол потратил 100 млн. А так в принципе можно вернуть Милю, Алиева, бесплатно. И еще пару ветеранов и все будит гуд.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 15:37

      Олег для Динамо не последний человек . Хорошо , что дождался приглашения . Удачи !

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 июня 2017, 12:16

      Да и нехай на них. Готов поспорить, скоро клуб переименуют. В какой-нибудь Будивельник. Слово "Динамо" - это же наследие советского оккупационного режима!

      -1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 12:11

      Зенит тоже старых собирает, то же наверно денег нет.

      2
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 14 июня 2017, 10:03

      Плохо всё в Киеве раз такие приобретения. Шахтёр щас явно сильнее

      2
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