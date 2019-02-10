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    Олег Гусев: «Даже после драк игроки «Динамо» и «Шахтера» в сборной Украины не делились по клубному признаку»

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев рассказал о взаимоотношениях в сборной Украины между игроками динамовцев и «Шахтера». Они не конфликтовали.

    – После драк на поле за «Динамо» и «Шахтер», бывало, вы собирались через пару дней в сборной. Было деление по клубному признаку?

    – Нет. Даже после драк. После них обычно время проходило. Уже остывали.

    • Гусев выступал за «Динамо» в течение 14 лет.
    • Игрок пять раз становился чемпионом Украины.
    • На счету футболиста 98 матчей за сборную Украины.

    Источник: YouTube-канал «Зе Интервьюер»

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    10.02.2019 14:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 10 февраля 2019, 15:13

      С трудом верится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 10 февраля 2019, 14:31

      Прошу прощения, а эта статья к чему? Да пусть они друг друга хоть трахнут в своей сборной

      2
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