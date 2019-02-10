Олег Гусев: «Даже после драк игроки «Динамо» и «Шахтера» в сборной Украины не делились по клубному признаку»

С трудом верится.
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев рассказал о взаимоотношениях в сборной Украины между игроками динамовцев и «Шахтера». Они не конфликтовали.
– После драк на поле за «Динамо» и «Шахтер», бывало, вы собирались через пару дней в сборной. Было деление по клубному признаку?
– Нет. Даже после драк. После них обычно время проходило. Уже остывали.
- Гусев выступал за «Динамо» в течение 14 лет.
- Игрок пять раз становился чемпионом Украины.
- На счету футболиста 98 матчей за сборную Украины.