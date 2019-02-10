Олег Гусев: «Даже после драк игроки «Динамо» и «Шахтера» в сборной Украины не делились по клубному признаку»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев рассказал о взаимоотношениях в сборной Украины между игроками динамовцев и «Шахтера». Они не конфликтовали.

– После драк на поле за «Динамо» и «Шахтер», бывало, вы собирались через пару дней в сборной. Было деление по клубному признаку?

– Нет. Даже после драк. После них обычно время проходило. Уже остывали.