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  • Экс-игрок сборной Украины раскритиковал руководство национальной команды

Экс-игрок сборной Украины раскритиковал руководство национальной команды

21 февраля 2017, 09:42
2

Бывший игрок сборной Украины Олег Гусев рассказал о том, как некрасиво к нему отнеслось руководство национальной команды. Напомним, что один из лучших футболистов в истории сборной по непонятным причинам пропустил Евро-2016.

«Не могу сказать, что был шок. Ожидания были не сильными. Было видно, когда вызвали ребят и сказали, что в заявку сначала не попадут три, а потом, оказалось, шесть игроков. Когда не вышел на игру с Румынией, закрались смутные сомнения. Когда объявляли заявку и сказали, что меня вызывает тренер, я уже понимал, о чeм будет идти разговор.

Там был больше диалог. Фоменко сказал, что так и так, извини, мы приняли такое решение. Больше всего мне не понравилось, что он предложил сказать, что у меня травма. Я сказал: «Говорите, что хотите», пожелал удачи и ушел. Самое обидное, что у меня тогда была цель в сборной. Я мало играл, и многие спрашивали, зачем я туда езжу. Я отвечал, что у меня 98 матчей и мне хочется сыграть 100. Все об этом знали.

Для меня было непонятно не то, что меня не взяли на Евро. Как можно понять, когда делают одну замену в товарищеском матче с Уэльсом? Я был в большем шоке, чем от непопадания на чемпионат Европы», – сказал он в интервью на радио «Вести».

Напомним, Гусев выступает за сборную Украины с 2003 года. Вместе с национальной командой он принял участие в чемпионате мира-2006 и Евро-2012.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Украина Гусев Олег
Комментарии (2)
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витёчек
1487670652
предлагаю сказать,что этот бред и за новость принять нельзя
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Ailend
1487846119
как не красиво? то что Фоменко не взял его на Евро 2016 ?? обиды скорей из за этого...
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