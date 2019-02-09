Гусев подал в суд на экс-игрока «Спартака» Ващука из-за долга в 60 тысяч

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Гусев рассказал, что бывший партнер Владислав Ващук должен ему деньги. Спортсмен подал в суд.

«История с долгом Ващука пока не решена. Влад занял у меня 60 тысяч долларов и не отдал. Мне нельзя говорить об этом, я подписал документ о неразглашении.

Я подал на него в суд, не имею права рассказывать детали этой истории.

Дружба с Ващуком? Которая может быть дружба с этим человеком? До этой денежной истории она была. У меня есть ответ, почему все так произошло, но я не буду его озвучивать. Это низко. Не хочу о Ващуке говорить», – сказал Гусев.