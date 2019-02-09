Гусев подал в суд на экс-игрока «Спартака» Ващука из-за долга в 60 тысяч

"12:51 «Бомбардиру» требуются новостники". Понаберут работников по объявлению, и потом на сайт заходить не хочется.
Бывший полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Гусев рассказал, что бывший партнер Владислав Ващук должен ему деньги. Спортсмен подал в суд.
«История с долгом Ващука пока не решена. Влад занял у меня 60 тысяч долларов и не отдал. Мне нельзя говорить об этом, я подписал документ о неразглашении.
Я подал на него в суд, не имею права рассказывать детали этой истории.
Дружба с Ващуком? Которая может быть дружба с этим человеком? До этой денежной истории она была. У меня есть ответ, почему все так произошло, но я не буду его озвучивать. Это низко. Не хочу о Ващуке говорить», – сказал Гусев.
- В 2003 году Ващук выступал за «Спартак» (25 матчей в РПЛ, один гол).
- Главное достижение в карьере – девять побед в чемпионате Украины с «Динамо».
- Гусев сейчас тренирует молодежную команду «Динамо».