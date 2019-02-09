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    Гусев подал в суд на экс-игрока «Спартака» Ващука из-за долга в 60 тысяч

    Бывший полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Гусев рассказал, что бывший партнер Владислав Ващук должен ему деньги. Спортсмен подал в суд.

    «История с долгом Ващука пока не решена. Влад занял у меня 60 тысяч долларов и не отдал. Мне нельзя говорить об этом, я подписал документ о неразглашении.

    Я подал на него в суд, не имею права рассказывать детали этой истории.

    Дружба с Ващуком? Которая может быть дружба с этим человеком? До этой денежной истории она была. У меня есть ответ, почему все так произошло, но я не буду его озвучивать. Это низко. Не хочу о Ващуке говорить», – сказал Гусев.

    • В 2003 году Ващук выступал за «Спартак» (25 матчей в РПЛ, один гол).
    • Главное достижение в карьере – девять побед в чемпионате Украины с «Динамо».
    • Гусев сейчас тренирует молодежную команду «Динамо».

    Источник: YouTube-канал «Зе Интервьюер»

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    09.02.2019 12:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 10 февраля 2019, 13:36

      "12:51 «Бомбардиру» требуются новостники". Понаберут работников по объявлению, и потом на сайт заходить не хочется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > rash1959 10 февраля 2019, 14:12

      Не заходи. Без тебя будем разносить ветки).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      balam 10 февраля 2019, 09:53

      бомбандир!кто эти люди?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 февраля 2019, 15:31

      А намедни на Савеловском у цыганки СНИЛС сперли. Хорошая новость! Бомбардир, почему не пишешь?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 9 февраля 2019, 15:11

      Я что-то путаю или матч Спартак - Слован должен был начаться в 14:00?
      По крайнее мере у вас так было написано.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > johnny983 9 февраля 2019, 15:36

      ОН НАЧНЕТСЯ В 18 ЧАСОВ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 9 февраля 2019, 15:02

      Бывший полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Гусев рассказал, что бывший партнер Владислав Ващук должен ему деньги.
      Бывший партнер??? Как то четче надо формулировать!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 14:35

      А при чем тут Спартак?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3490

      serhio80 > zigbert 9 февраля 2019, 15:59

      Если в новости не упомянуть Спартак, то ее никто и не прочитает)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 февраля 2019, 16:00

      Здесь же уже появилось объявление, что требуется новостник-редактор. Но тут надо всю команду отправить на курсы повышения квалификации с принятием дифференцированного зачёта.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 14:13

      Если Вы все знаете и умеете, почему не откликаетесь на объявление "Бомбы"? Разносили бы ленту новостей в пух и прах.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho 9 февраля 2019, 13:37

      Хочешь потерять друга - дай ему в долг!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +67329

      portero > Vlad Mourinho 9 февраля 2019, 16:25

      давай столько, что если не вернет, то можно про это забыть.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 февраля 2019, 13:13

      Ну а нам то что? Мы и так знаем, что кохлы все вороватые.

      2
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