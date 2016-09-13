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Олег Гусев
Статистика
Олег Гусев - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 1985 (41), Степановка
#20 | Полузащитник
180 см | 73 кг
Украина
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Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Суперкубок Украины 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Украина. Кубок 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Суперкубок 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Украины 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Товарищеские матчи 2007
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо К
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1 тур
Динамо К
1 : 2
13.09.2016
Наполи
73' - 90'
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