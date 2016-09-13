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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Наполи
Динамо К - Наполи: обзор матча 13 сентября 2016
Динамо К
13.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
26'
Д. Гармаш
36'
А. Милик
45+2'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Наполи
Замена
А. Гладкий
️️️️
А. Мораес
87'
82'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Милик
Замена
Н. Корзун
️️️️
С. Рыбалка
81'
Замена
О. Гусев
️️️️
В. Цыганков
73'
73'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
Вторая желтая
С. Сидорчук
68'
65'
Желтая карточка
А. Милик
62'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
Д. Гармаш
56'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Милик
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Милик
Пас отдал
Ф. Гулам
ГОЛ! 1:0!
Д. Гармаш
Пас отдал
В. Цыганков
26'
Желтая карточка
С. Сидорчук
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
11
Виктор Цыганков
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
29
Виталий Буяльский
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Шовковский
5
Антунеш
34
Хачериди
21
Вида
37
Рыбалка
8
Сидорчук
8
Макаренко
7
Ярмоленко
19
Гармаш
11
Цыганков
18
Мораес
4-3-3
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
25
Аллан
17
Гамшик
21
Жоржиньо
7
Кальехон
10
Мертенс
30
Милик
37
Рыбалка
18
Корзун
18
Корзун
37
Рыбалка
11
Цыганков
20
Гусев
20
Гусев
11
Цыганков
18
Мораес
20
Гладкий
20
Гладкий
18
Мораес
17
Гамшик
7
Зелински
7
Зелински
17
Гамшик
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
30
Милик
11
Габбиадини
11
Габбиадини
30
Милик
Остались в запасе
Динамо К
Наполи
1
Артур Рудько
ВР
29
Виталий Буяльский
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
29
Виталий Буяльский
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Динамо К - Наполи
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
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