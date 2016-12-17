Олег Гусев сообщил, что покинул киевское «Динамо»

Хавбек киевского «Динамо» Олег Гусев сообщил, что более не будет выступать в составе столичного клуба. Напомним, 33-летний футболист защищал цвета бело-голубых с 2003 года. В текущем cезоне полузащитник принял участие лишь в семи играх, отметившись одним голом.

«Руководство «Динамо» сообщило мне, что наше сотрудничество подошло к концу. Так что теперь я свободный агент. Бутсы на гвоздь пока вешать не собираюсь. В начале года подписал соглашение о сотрудничестве с агентом Вадимом Шаблием, он сейчас и будет заниматься моим дальнейшим трудоустройством.

Могу сказать однозначно, что в Украине для меня существует только один клуб – киевское «Динамо». Я с детства мечтал играть в этом клубе и счастлив, что моя мечта осуществилась. И однозначно, ни в каком другом украинском клубе я играть не буду», – сказал Гусев.