Дом Гусева ограбили, пока украинец сидел в запасе против «Янг Бойз»

«Обозреватель» сообщил об ограблении дома полузащитника «Динамо» Олега Гусева. Взлом произошел вчера, во время выездного матча киевлян против «Янг Бойз» (1:0) в рамках 4-го тура групповой стадии ЛЕ.

Трое мужчин в балаклавах проникли на территорию дома под Киевом через забор и взломали замки. Преступники вскрыли сейф, забрав ювелирные украшения, часы и около 10-ти тысяч долларов.

Неизвестные украли именной пистолет «Форт-17», который Гусев получил от президента Украины Петра Порошенко в марте 2016 года.

По данным источника, в момент вторжения грабителей не сработала сигнализация.

Команда Александра Хацкевича досрочно вышла в плей-офф турнира. 34-летний Гусев весь матч провел на замене.