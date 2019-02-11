Гусев: «Перед серией пенальти на ЧМ-2006 Гусин на всякий случай снял бутсы, чтобы не отправили бить»

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Гусев рассказал о событиях вокруг серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2006 против сборной Швейцарии. Украинцы победили в том поединке.

«Тренер обошел и спросил, кто вызывается. Сам я не вызвался, но сказал: «Назначите – пробью». Некоторые футболисты поступили не так. Андрюша Гусин, чтобы не отправили бить, на всякий случай снял бутсы», – сказал Гусев.