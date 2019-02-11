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    Гусев: «Перед серией пенальти на ЧМ-2006 Гусин на всякий случай снял бутсы, чтобы не отправили бить»

    Бывший полузащитник сборной Украины Олег Гусев рассказал о событиях вокруг серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2006 против сборной Швейцарии. Украинцы победили в том поединке.

    «Тренер обошел и спросил, кто вызывается. Сам я не вызвался, но сказал: «Назначите – пробью». Некоторые футболисты поступили не так. Андрюша Гусин, чтобы не отправили бить, на всякий случай снял бутсы», – сказал Гусев.

    • Выход в 1/4 финала чемпионата мира-2006 – главное достижение в истории сборной Украины.
    • Гусин скончался в 2014 году, разбившись на мотоцикле.
    • В РПЛ полузащитник выступал за «Крылья Советов» и «Сатурн».

    Источник: YouTube-канал «Зе Интервьюер»

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    11.02.2019 21:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 11 февраля 2019, 22:23

      Только сейчас я понял, зачем России нужен был выход в 1/4. Чтоб быть не ниже Украины в этом показателе...

      -1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Леха из Твери 11 февраля 2019, 22:54

      из твоих слов понятно то , что из говна сделать сенсацию !

      2
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