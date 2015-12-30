Бойко может вернуться в киевское «Динамо»

Голкипер "Днепра" Денис Бойко рассматривает возможность возвращения в киевское "Динамо". Чемпионы Украины испытывают проблемы с вратарями из-за травмы Александра Рыбки, и Денис пришелся бы им весьма кстати.

Стоит отметить, что покидал Киев Бойко со скандалом, а после инцидента в одном из матчей на "Днепр-Арене", ему не подает руки один из ветеранов киевлян Олег Гусев.

Ранее агент вратаря Вадим Шаблий заявил о желании футболиста покинуть Днепропетровск. В числе других претендентов на Дениса называются "Бешикташ", "Эвертон" и "Севилья".