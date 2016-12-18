Президент киевского «Динамо»: «Для болельщиков имя Гусева всегда было символом борьбы»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис написал письмо, адресованное уже бывшему полузащитнику команды Олегу Гусеву. Напомним, что хавбек объявил о своем уходе из столичного клуба.

«Дорогой Олег! К сожалению, пришло время завершения твоей футбольной карьеры в составе «Динамо».

За долгие годы твоих выступлений за нашу команду мы привыкли к твоему высокому футбольному мастерству, человеческой надежности, спортивной жесткости и хладнокровию, которые ты вполне проявлял в каждом матче за «Динамо».

Для динамовских болельщиков имя Олега Гусева всегда было символом борьбы с первой до последней минуты, символом победы!

Мы высоко ценим все сделанное тобой для команды киевского «Динамо». Двери клуба всегда остаются для тебя открытыми, твой футбольный опыт еще пригодится как нынешнему, так и будущим поколениям динамовцев.

А завершение твоей карьеры, так же как и карьеры твоих звездных партнеров по команде, будет обязательно отмечено всеми нами вместе с болельщиками, любимцем которых ты был все эти годы и будешь оставаться всегда. Спасибо тебе за все», – написал Суркис.