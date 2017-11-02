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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Скендербеу
Партизан - Скендербеу: обзор матча 02 ноября 2017
Партизан
02.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
2 : 0
Завершен
Скендербеу
39'
З. Тошич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Скендербеу
65'
Желтая карточка
Б. Яшаника
Желтая карточка
З. Тошич
52'
Желтая карточка
М. Евтович
44'
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
33
Марко Радас
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
88
Сабиен Лилай
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
Партизан
25
Тоньо
ВР
22
Саша Илич
ЦП
Скендербеу
5
Фидан Алити
ЦЗ
19
Тефик Османи
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
1-3
88
Стойкович
4
Вуличевич
8
Янкович
8
Евтович
18
Тошич
3-1
1
Шехи
32
Вангели
33
Радас
32
Яшаника
88
Лилай
Остались в запасе
Партизан
Скендербеу
25
Тоньо
ВР
22
Саша Илич
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
5
Фидан Алити
ЦЗ
19
Тефик Османи
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
22
Саша Илич
ЦП
Остались в запасе
5
Фидан Алити
ЦЗ
19
Тефик Османи
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Мирел Йоса
Статистика матча Партизан - Скендербеу
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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