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Лига Европы 2026/2027
Скендербеу - Янг Бойз
Скендербеу - Янг Бойз: обзор матча 28 сентября 2017
Скендербеу
28.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Скендербеу - Янг Бойз
Желтая карточка
Б. Нимага
86'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
88
Сабиен Лилай
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
Янг Бойз
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Скендербеу
29
Бакари Нимага
ЦП
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-1
1
Шехи
5
Алити
32
Яшаника
32
Вангели
88
Лилай
4-4
5
фон Берген
5
Вютрих
39
Йосс
23
Бюрки
20
Эбишер
35
Жуниор
13
Шик
10
Сулеймани
Остались в запасе
Скендербеу
Янг Бойз
29
Бакари Нимага
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
1
Марко Вельфли
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
29
Бакари Нимага
ЦП
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Скендербеу - Янг Бойз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Шкендербеу
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