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    Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу»

    Как сообщает пресс-служба УЕФА, сотрудники организации подвергались смертельным угрозам со стороны неизвестных лиц в связи с расследованием в отношении албанского «Скендербеу», подозреваемого в проведении договорных игр.

    «Мы никогда не допустим, чтобы наши сотрудники подвергались угрозам или запугиванию со стороны третьих лиц. Полиция уже была проинформирована о письмах», – говорится в релизе УЕФА.

    Ранее «Бомбардир» писал, что албанскому клубу в течение десяти лет запретили играть в еврокубках.

    Источник: УЕФА

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    16.02.2018 20:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 февраля 2018, 09:02

      Слабаки,только грозятся,у нас убивают.

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