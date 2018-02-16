Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу»

Как сообщает пресс-служба УЕФА, сотрудники организации подвергались смертельным угрозам со стороны неизвестных лиц в связи с расследованием в отношении албанского «Скендербеу», подозреваемого в проведении договорных игр.

«Мы никогда не допустим, чтобы наши сотрудники подвергались угрозам или запугиванию со стороны третьих лиц. Полиция уже была проинформирована о письмах», – говорится в релизе УЕФА.

Ранее «Бомбардир» писал, что албанскому клубу в течение десяти лет запретили играть в еврокубках.