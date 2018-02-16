«Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи

Албанское издание Panorama Sport сообщило об отстранении «Скендербеу» от участия в еврокубках сроком на 10 лет. Клуб также заплатит 1 миллион евро штрафа.

Согласно источнику, решение стало результатом расследования УЕФА по делу об участии клуба в договорных матчах. Информация о конкретной встрече, в которой игроки клуба могли нарушить правила, отсутствует. Известно, что под наблюдение союза попали игры «Скендербеу» за последние семь лет.

Напомним, на групповом этапе Лиги Европы-2015/16 соперником албанцев был московский «Локомотив».

Клуб из Корчи принимал участие в групповом этапе ЛЕ-2017/18 и по его итогам занял последнее место в группе B. После 19 туров чемпионата Албании подопечные Илира Дажи лидируют в турнирной таблице.