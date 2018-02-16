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    «Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи

    Албанское издание Panorama Sport сообщило об отстранении «Скендербеу» от участия в еврокубках сроком на 10 лет. Клуб также заплатит 1 миллион евро штрафа.

    Согласно источнику, решение стало результатом расследования УЕФА по делу об участии клуба в договорных матчах. Информация о конкретной встрече, в которой игроки клуба могли нарушить правила, отсутствует. Известно, что под наблюдение союза попали игры «Скендербеу» за последние семь лет.

    Напомним, на групповом этапе Лиги Европы-2015/16 соперником албанцев был московский «Локомотив».

    Клуб из Корчи принимал участие в групповом этапе ЛЕ-2017/18 и по его итогам занял последнее место в группе B. После 19 туров чемпионата Албании подопечные Илира Дажи лидируют в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 17:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +498

      Поль 16 февраля 2018, 20:07

      По-моему, туповатое наказание. Клубу теперь зачем вообще существовать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Поль 17 февраля 2018, 20:06

      Другие посмотрят и подумают: "оно нам надо?"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 18:44

      Название клуба многие видят впервые, в особых успехах замечен не был.Так неужели серьезный клуб пойдет на подкуп этого карлика.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 18:38

      а вроде как раз после матча с Локомотивом тогда начали слухи гулять про договорные матчи Скендербеу значит все же не без повода были.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Kirkoc 16 февраля 2018, 17:49

      Ну да, частенько они бывали в гостях у wininside.ru . Только так они могли пополнять свой бюджет.

      6
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 16 февраля 2018, 17:49

      С жуликами надо бороться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 февраля 2018, 17:45

      Не удивительно. В Албании всё пропитано криминалом и пользуясь беззубостью и толерантностью Еуропы криминальные кланы запустили свои щупальца во все сферы жизнедеятельности. В том числе и в футбол с его трансферами! Работать не хотят, жадные и жестокие. Дальше будет только по нарастающей, а Интерпол от бессилия только лапки склеит! Поделом!

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > insider_retro 16 февраля 2018, 17:53

      зато в россии все хорошо ! путин сказал лучше всех живем.

      5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > insider_retro 16 февраля 2018, 18:16

      " беззубостью Европы..', так а кто же их хлопнул то, Россия,Азия,Африка, где логика?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > kykyi 16 февраля 2018, 18:26

      Не понял вопрос про логику. А беззубость от того, что принятые самой Еуропой стандарты государственного, политического и человеческого взаимодействия привели к тому, что Албания - это флаг новой формируемой демократии, гнобить её полицейским произволом - низзяя, подвергать санкциям - низзяя. Её надо поощрять, давать деньги на безделье и поощрять тявканье в регионе...

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > insider_retro 16 февраля 2018, 20:46

      Хлопнула то их все же Европа. А воруют после коммунистической нищеты, посмотри на наших " бизнесменов ",60% серый бизнес.

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      Рейтинг: +163

      Nimnul > insider_retro 16 февраля 2018, 22:50

      Италия от них воет.Преступничают напропалую.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 17:42

      Жёстко!!! Но справедливо!

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