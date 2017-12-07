Лига Европы. Киевское «Динамо» разгромило «Партизан»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» разгромило «Партизан» со счетом 4:1.

Результат этого матча не повлиял на положение в группе. Оба клуба прошли в весеннюю стадию турнира.

Лига Европы. Групповой этап. Группа В. 6-й тур

Динамо Киев (Украина) – Партизан (Сербия) – 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 — Морозюк, 6; 2:0 — Мораес, 28; 3:0 — Мораес, 31; 3:1 — Евтович (с пенальти) 45+4; 4:1 — Мораес (с пенальти), 77.

Янг бойз (Швейцария) – Скендербеу (Албания) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Гавазай, 51; 1:1 — Оаро, 55; 2:1 — Ассале, 90+6.

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