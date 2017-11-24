Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Скендербеу»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» потерпело поражение от «Скендербеу» – 2:3.
В параллельной встрече «Партизан» одолел «Янг Бойз» (2:1).
Лига Европы. Групповой этап. Группа B. 5-й тур
Скендербеу (Албания) – Динамо Киев (Украина) – 3:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Цыганков, 16; 1:1 – Лилай, 18; 2:1 – Аденийи, 52; 3:1 – Соу, 56; 3:2 – Русин, 90.
Партизан (Сербия) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Тавамба, 12; 1:1 – Нгамале, 25; 2:1 – Ожегович, 53.
Источник: Бомбардир.ру