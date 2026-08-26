Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между белградским «Партизаном» и испанским «Хетафе» пройдет 27 августа 2026 года в Белграде на стадионе «Партизан». Первая встреча в Испании завершилась победой хозяев со счeтом 3:1, и теперь сербскому клубу предстоит отыгрывать два мяча перед своими болельщиками. «Партизан» подходит к ответной игре в кризисной форме – три поражения подряд, но его атака стабильно забивает в тринадцати из пятнадцати последних матчей. «Хетафе», напротив, имеет преимущество после первого матча, но испытывает проблемы на выезде в Лиге Конференций – пять матчей без побед в гостях. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые попытаются совершить камбэк при поддержке своих болельщиков, или гости, которые сохранят минимальное преимущество и пройдут в групповой этап?

Кто победит в матче

«Партизан» постарается использовать поддержку родных трибун и свою стабильную атаку, чтобы отыграть дефицит в два мяча. Сербский клуб забивает в тринадцати из пятнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,40 гола. В первом матче «Партизан» сумел забить «Хетафе» на выезде, что даeт им надежду на успех. Однако оборона хозяев действует крайне нестабильно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В чемпионате Сербии они уступили «Раднички» (0:1) и обыграли «Младость Лучани» (3:1), а в квалификации Лиги Конференций прошли «Тобол» (3:0, 1:2). Чтобы пройти дальше, «Партизану» необходимо побеждать с разницей как минимум в два мяча, что против организованного испанского клуба будет крайне сложно.

«Хетафе» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом после победы в первом матче. Испанский клуб забивает в среднем 1,00 гола за последние пять игр и пропускает 1,20, что указывает на сбалансированную игру. Однако выездная статистика «Хетафе» в Лиге Конференций вызывает тревогу – пять матчей без побед в гостях, что может стать психологическим барьером. В первом матче испанцы уверенно победили «Партизан» со счeтом 3:1, полностью контролируя ход игры. В чемпионате Испании они обыграли «Расинг» (1:0), но уступили «Алавесу» (0:3), а в товарищеских матчах сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и проиграли «Монако» (0:1). Гостям достаточно не проиграть с разницей в три мяча, чтобы выйти в групповой этап, но их неудачная выездная серия может сказаться на игре. Тем не менее класс и преимущество в два мяча делают «Хетафе» фаворитом.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и атакующий потенциал «Партизана», «Хетафе» имеет преимущество после первого матча и более высокий класс. Хозяева способны забить, но их уязвимая оборона вряд ли позволит им избежать поражения. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Хетафе» одержал победу со счeтом 3:1 на своeм поле. Текущая форма «Партизана» – три поражения подряд и нестабильная оборона, тогда как «Хетафе» имеет комфортное преимущество, но неудачную выездную серию в Лиге Конференций. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 3 Забитых мячей 4 1.5 В среднем за матч 2 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Хетафе 3 : 1 Партизан Лига конференций, 4 раунд Партизан 2 : 1 Хетафе Лига конференций, 4 раунд Хетафе 3 : 1 Партизан

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хетафе» в основное время. Преимущество после первого матча, более высокий класс и стабильная атака гостей, а также проблемы хозяев в обороне делают испанский клуб фаворитом. «Партизан» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на камбэк. Рекомендуемая ставка – победа «Хетафе» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Партизаном» и «Хетафе» состоится 27 августа 2026 года в Белграде на стадионе «Партизан» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.