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«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:18
Партизан - Хетафе
27 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Хетафе»
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между белградским «Партизаном» и испанским «Хетафе» пройдет 27 августа 2026 года в Белграде на стадионе «Партизан». Первая встреча в Испании завершилась победой хозяев со счeтом 3:1, и теперь сербскому клубу предстоит отыгрывать два мяча перед своими болельщиками. «Партизан» подходит к ответной игре в кризисной форме – три поражения подряд, но его атака стабильно забивает в тринадцати из пятнадцати последних матчей. «Хетафе», напротив, имеет преимущество после первого матча, но испытывает проблемы на выезде в Лиге Конференций – пять матчей без побед в гостях. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, которые попытаются совершить камбэк при поддержке своих болельщиков, или гости, которые сохранят минимальное преимущество и пройдут в групповой этап?

Кто победит в матче

«Партизан» постарается использовать поддержку родных трибун и свою стабильную атаку, чтобы отыграть дефицит в два мяча. Сербский клуб забивает в тринадцати из пятнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,40 гола. В первом матче «Партизан» сумел забить «Хетафе» на выезде, что даeт им надежду на успех. Однако оборона хозяев действует крайне нестабильно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В чемпионате Сербии они уступили «Раднички» (0:1) и обыграли «Младость Лучани» (3:1), а в квалификации Лиги Конференций прошли «Тобол» (3:0, 1:2). Чтобы пройти дальше, «Партизану» необходимо побеждать с разницей как минимум в два мяча, что против организованного испанского клуба будет крайне сложно.

«Хетафе» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом после победы в первом матче. Испанский клуб забивает в среднем 1,00 гола за последние пять игр и пропускает 1,20, что указывает на сбалансированную игру. Однако выездная статистика «Хетафе» в Лиге Конференций вызывает тревогу – пять матчей без побед в гостях, что может стать психологическим барьером. В первом матче испанцы уверенно победили «Партизан» со счeтом 3:1, полностью контролируя ход игры. В чемпионате Испании они обыграли «Расинг» (1:0), но уступили «Алавесу» (0:3), а в товарищеских матчах сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и проиграли «Монако» (0:1). Гостям достаточно не проиграть с разницей в три мяча, чтобы выйти в групповой этап, но их неудачная выездная серия может сказаться на игре. Тем не менее класс и преимущество в два мяча делают «Хетафе» фаворитом.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и атакующий потенциал «Партизана», «Хетафе» имеет преимущество после первого матча и более высокий класс. Хозяева способны забить, но их уязвимая оборона вряд ли позволит им избежать поражения. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Хетафе» одержал победу со счeтом 3:1 на своeм поле. Текущая форма «Партизана» – три поражения подряд и нестабильная оборона, тогда как «Хетафе» имеет комфортное преимущество, но неудачную выездную серию в Лиге Конференций. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Хетафе
3 : 1
20.08.2026
Партизан
Лига конференций, 4 раунд
Партизан
2 : 1
27.08.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 раунд
Хетафе
3 : 1
20.08.2026
Партизан

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
31
Miloš Krunić
ВР
40
Никола Симич
(К) ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
25
Milan Roganović
ЦП
20
Samson Nwulu
ЦП
10
Igor Miladinović
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
89
Jeh
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
23
Орель Мангала
ОП
19
Энес Унал
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Партизан
1
Марко Милошевич
ВР
33
Stefan Petrović
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
90
Zoran Alilović
ЦП
99
Bogdan Kostić
ЦП
8
Aleks Zeković
ЦП
17
Milan Aleksić
ЦФ
9
Эрик Койзек
ЦФ
46
Marko Lekić
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Диего Феррер
ВР
3
Davinchi
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
21
Марио Мартин
ЦП
28
Alberto Risco
ЦП
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
2-5-2-1
31
40
Симич
44
Милич
20
10
14
Баба
11
Вукотич
25
19
Сек
27
Чумич
89
3-4-3
13
Сорья
2
Джене
26
Ромеро
4
Сазонов
26
Фемения
11
Террац
23
Мангала
22
Мохика
16
10
Сатриано
19
Унал
20
5
5
20
14
Баба
99
99
14
Баба
11
Вукотич
7
Траоре
7
Траоре
11
Вукотич
27
Чумич
17
17
27
Чумич
89
9
Койзек
9
Койзек
89
16
21
Мартин
21
Мартин
16
4
Сазонов
21
Гарсия
21
Гарсия
4
Сазонов
22
Мохика
3
3
22
Мохика
19
Унал
9
Майорал
9
Майорал
19
Унал
Остались в запасе
Партизан
Хетафе
1
Марко Милошевич
ВР
33
Stefan Petrović
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ПЗ
90
Zoran Alilović
ЦП
8
Aleks Zeković
ЦП
46
Marko Lekić
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
1
Иржи Летачек
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
35
Диего Феррер
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
28
Alberto Risco
ЦП
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
33
Stefan Petrović
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ПЗ
90
Zoran Alilović
ЦП
8
Aleks Zeković
ЦП
46
Marko Lekić
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
35
Диего Феррер
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
28
Alberto Risco
ЦП
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Пепе Бордалас

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хетафе» в основное время. Преимущество после первого матча, более высокий класс и стабильная атака гостей, а также проблемы хозяев в обороне делают испанский клуб фаворитом. «Партизан» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на камбэк. Рекомендуемая ставка – победа «Хетафе» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Партизаном» и «Хетафе» состоится 27 августа 2026 года в Белграде на стадионе «Партизан» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Партизан» – «Хетафе»: смотреть онлайн.

2.20
Победа «Хетафе»
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Хетафе Партизан
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