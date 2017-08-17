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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Скендербеу
Динамо Загреб - Скендербеу: обзор матча 17 августа 2017
Динамо Загреб
17.08.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Скендербеу
90+5'
А. Энрикес
37'
Л. Латифи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Скендербеу
ГОЛ! 1:1!
А. Энрикес
90'
+5
50'
Желтая карточка
Б. Нимага
45'
+4
Желтая карточка
Т. Османи
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Латифи
Желтая карточка
П. Стоянович
36'
Желтая карточка
А. Гояк
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
26
Ян Лецяск
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
19
Анте Чорич
АП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
19
Тефик Османи
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
33
Марко Радас
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЦП
88
Сабиен Лилай
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
Динамо Загреб
3
Борна Соса
ЛЗ
77
Александру Мэцел
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
4-2-1-2
1
Ливакович
30
Сигали
32
Бенкович
26
Лецяск
30
Стоянович
3
Думбия
14
Гояк
19
Чорич
15
Ходжич
10
Фернандес
4-3
1
Шехи
32
Яшаника
33
Радас
32
Вангели
19
Османи
29
Нимага
77
Латифи
88
Лилай
Остались в запасе
Динамо Загреб
Скендербеу
3
Борна Соса
ЛЗ
77
Александру Мэцел
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Мирел Йоса
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
77
Александру Мэцел
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Мирел Йоса
Статистика матча Динамо Загреб - Скендербеу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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