Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Скендербеу - Динамо Загреб
Скендербеу - Динамо Загреб: обзор матча 24 августа 2017
Скендербеу
24.08.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо Загреб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Скендербеу - Динамо Загреб
Желтая карточка
О. Шехи
84'
Желтая карточка
Т. Османи
83'
82'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Желтая карточка
М. Радас
79'
Вторая желтая
Б. Нимага
78'
44'
Желтая карточка
Л. Сигали
Желтая карточка
Б. Нимага
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
33
Марко Радас
ЦЗ
19
Тефик Османи
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
88
Сабиен Лилай
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЦП
Главный тренер
Мирел Йоса
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
26
Ян Лецяск
ЦЗ
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Скендербеу
18
Горан Вуйович
ЦФ
Динамо Загреб
77
Александру Мэцел
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
4-3
1
Шехи
33
Радас
32
Вангели
32
Яшаника
19
Османи
29
Нимага
88
Лилай
77
Латифи
4-1-3
1
Ливакович
30
Стоянович
26
Лецяск
30
Сигали
13
Ррахмани
3
Думбия
2
Судани
9
Энрикес
10
Фернандес
Остались в запасе
Скендербеу
Динамо Загреб
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
77
Александру Мэцел
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
18
Горан Вуйович
ЦФ
Остались в запасе
77
Александру Мэцел
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Скендербеу - Динамо Загреб
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Шкендербеу
Новости команд
Все
Скендербеу
Динамо Загреб
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу»
2018.02.16 20:31
1
«Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи
2018.02.16 17:29
13
Лига Европы. Киевское «Динамо» разгромило «Партизан»
2017.12.07 23:03
Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Скендербеу»
2017.11.24 01:17
1
Лига Европы. Киевское «Динамо» победило «Янг Бойз», гол Тошича помог «Партизану» обыграть «Скедербеу»
2017.11.02 22:55
1
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+