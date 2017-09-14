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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Скендербеу
Динамо К - Скендербеу: обзор матча 14 сентября 2017
Динамо К
14.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
3 : 1
Завершен
Скендербеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо К - Скендербеу
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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