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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Скендербеу - Млада Болеслав
Скендербеу - Млада Болеслав: обзор матча 03 августа 2017
Скендербеу
03.08.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Млада Болеслав
55'
С. Лилай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Скендербеу - Млада Болеслав
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Лилай
55'
Желтая карточка
К. Вангели
12'
Начало матча
Статистика матча Скендербеу - Млада Болеслав
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Шкендербеу
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Скендербеу
Млада Болеслав
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу»
2018.02.16 20:31
1
«Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи
2018.02.16 17:29
13
Лига Европы. Киевское «Динамо» разгромило «Партизан»
2017.12.07 23:03
Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Скендербеу»
2017.11.24 01:17
1
Лига Европы. Киевское «Динамо» победило «Янг Бойз», гол Тошича помог «Партизану» обыграть «Скедербеу»
2017.11.02 22:55
1
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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