28.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
Лига конференций, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Млада Болеслав
Млада Болеслав
3-2-2-4
19
26
Выдра
17
Сухи
37
Маречек
18
Ладра
19
Кусей
31
Костка
29
3
29
12
3-1-3-3
13
Адриан
3
Льоренте
4
Натан
13
Родригес
5
Альтимира
24
Руйбаль
20
Ло Чельсо
11
Диао
9
Роке
7
Хуанми
6
Авила
12
6
Сакала
6
Сакала
12
37
Маречек
22
Фулнек
22
Фулнек
37
Маречек
19
Кусей
10
Пулькраб
10
Пулькраб
19
Кусей
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
11
Диао
20
Сабали
20
Сабали
11
Диао
7
Хуанми
17
Родригес
17
Родригес
7
Хуанми
6
Авила
94
Бакамбу
94
Бакамбу
6
Авила
Остались в запасе
Млада Болеслав
Бетис
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
20
Solomon John
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
20
Solomon John
ЦФ
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Марек Кулик
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Млада Болеслав - Бетис
2
1
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
12
Офсайды
4
1
Количество передач
373
514
Сейвы
3
7
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.37
1.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Млада Болеслав» против «Бетиса», 4 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Млада Болеслав» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»