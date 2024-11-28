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  • «Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 21:50
Млада Болеслав
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
54' П. Выдра
17' Д. Ло Чельсо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
19
Tomas Kral
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦЗ
17
Марек Сухи
(К) ЦЗ
19
Василь Кусей
ЛВ
37
Даниэль Маречек
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
29
M. Trmal
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Млада Болеслав
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
6
Бенсон Сакала
ОП
8
Марек Матейовски
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
20
Solomon John
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Бетис
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
17
Хесус Родригес
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-2-2-4
19
26
Выдра
17
Сухи
37
Маречек
18
Ладра
19
Кусей
31
Костка
29
3
29
12
3-1-3-3
13
Адриан
3
Льоренте
4
Натан
13
Родригес
5
Альтимира
24
Руйбаль
20
Ло Чельсо
11
Диао
9
Роке
7
Хуанми
6
Авила
12
6
Сакала
6
Сакала
12
37
Маречек
22
Фулнек
22
Фулнек
37
Маречек
19
Кусей
10
Пулькраб
10
Пулькраб
19
Кусей
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
11
Диао
20
Сабали
20
Сабали
11
Диао
7
Хуанми
17
Родригес
17
Родригес
7
Хуанми
6
Авила
94
Бакамбу
94
Бакамбу
6
Авила
Остались в запасе
Млада Болеслав
Бетис
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
20
Solomon John
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Andrej Kadlec
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
20
Solomon John
ЦФ
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
1
Руй Силва
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Марек Кулик
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Млада Болеслав - Бетис
2
1
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
12
Офсайды
4
1
Количество передач
373
514
Сейвы
3
7
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.37
1.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Млада Болеслав» против «Бетиса», 4 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Млада Болеслав» – «Бетис»

«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Бетис Млада Болеслав
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