Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»

Защитник «Алании» Алексей Татаев объяснил решение вернуться из Европы в Россию.

Татаев – воспитанник «Краснодара».

В начале 2020-го он перешел в чешский клуб «Млада Болеслав».

Летом 2021-го он подписал контракт с «Аланией».

– Во-первых – это миф, что надо уезжать в Европу. Она не такая, как все говорят. Если бы контракт предложила «Барселона», я бы, конечно, поехал. Это другая Европа. Псевдоболельщики могут что угодно говорить, но я сделал выбор в пользу своей республики. Думаю, тут кроме похвалы [в мой адрес] ничего не может быть. Я бы мог отсидеть год во «Младе» и поехать в любую команду Премьер-лиги на шикарных условиях. Я же не стал этого делать, я хотел играть за свою родину.

– Почему Чехия – не Европа? В лигах вроде чешской без большой зарплаты и комфортного лимита россияне не получат развития, которого лишены дома?

– Большую зарплату еще заслужить надо. Был такой момент: [в клубе РПЛ] идут переговоры, стоит выбор между мной и русским футболистом, который играет в России. Клуб берет не меня: того русского видели в России, а меня из Чехии не берут, хотя играю отлично. И потом задаю себе вопрос: «А зачем я уезжал в эту Европу?» Я же тоже был мальчишкой и слышал, что надо в Европу. Вот и уехал. А что взамен? Ни о чем не жалею, но когда говорят о том, как важно уезжать, хочется ответить: «Ты обоснуй, аргументируй свои слова».

– Караваев, Ефремов, Комличенко – никто в Чехии не задержался. Вячеслав уехал из «Спарты» в «Витесс», но и для него Чехия не стала транзитом в Германию или Италию – для всех дороги ведут в Россию.

– Я тоже думал про Чехию как про трамплинчик, хотел дальше ехать в Европу. Если бы не карантин, не знаю, что бы случилось. Но я захотел поближе к семье. Годами не видеть свою семью тяжело. Уезжаю куда-то, трачу время и здоровье на то, чтобы заработать деньги и не видеть свою семью годами. Но зачем мне это надо? Лучше приеду в Россию и буду получать удовольствие от футбола здесь, видеть семью в любой момент.