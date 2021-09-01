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  • Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»

Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»

1 сентября 2021, 12:53
8

Защитник «Алании» Алексей Татаев объяснил решение вернуться из Европы в Россию.

– Во-первых – это миф, что надо уезжать в Европу. Она не такая, как все говорят. Если бы контракт предложила «Барселона», я бы, конечно, поехал. Это другая Европа. Псевдоболельщики могут что угодно говорить, но я сделал выбор в пользу своей республики. Думаю, тут кроме похвалы [в мой адрес] ничего не может быть. Я бы мог отсидеть год во «Младе» и поехать в любую команду Премьер-лиги на шикарных условиях. Я же не стал этого делать, я хотел играть за свою родину.

– Почему Чехия – не Европа? В лигах вроде чешской без большой зарплаты и комфортного лимита россияне не получат развития, которого лишены дома?

– Большую зарплату еще заслужить надо. Был такой момент: [в клубе РПЛ] идут переговоры, стоит выбор между мной и русским футболистом, который играет в России. Клуб берет не меня: того русского видели в России, а меня из Чехии не берут, хотя играю отлично. И потом задаю себе вопрос: «А зачем я уезжал в эту Европу?» Я же тоже был мальчишкой и слышал, что надо в Европу. Вот и уехал. А что взамен? Ни о чем не жалею, но когда говорят о том, как важно уезжать, хочется ответить: «Ты обоснуй, аргументируй свои слова».

– Караваев, Ефремов, Комличенко – никто в Чехии не задержался. Вячеслав уехал из «Спарты» в «Витесс», но и для него Чехия не стала транзитом в Германию или Италию – для всех дороги ведут в Россию.

– Я тоже думал про Чехию как про трамплинчик, хотел дальше ехать в Европу. Если бы не карантин, не знаю, что бы случилось. Но я захотел поближе к семье. Годами не видеть свою семью тяжело. Уезжаю куда-то, трачу время и здоровье на то, чтобы заработать деньги и не видеть свою семью годами. Но зачем мне это надо? Лучше приеду в Россию и буду получать удовольствие от футбола здесь, видеть семью в любой момент.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Млада Болеслав Алания Татаев Алексей
Комментарии (8)
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Soccerdealer63
1630493394
Маладэц! Патриот! Осталось объяснить это тем членам нашей "правящей верхушки", которые уже давно и бабки и баб и детишек отправили туда! И чё они ТАМ забыли? Жили бы себе тут в мухосрансках, нюхали бы "дым отечества" от провинциальных химзаводов и грелись у пожаров родного леса))) А главное: НИКТО БЫ ЗДЕСЬ, КАК И ТЕБЯ ТАМ, НЕ СМОГ БЫ ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ, КАК ДОЛЖНО!
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Томик
1630497429
Когда говорят, что надо уезжать в Европу - не географию имеют в виду, а именно барселоны. А если кто-то понимает по-другому - так и ковыряется в малоизвестных клубах непонятных лиг.
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Rabinovi_ch
1630497950
– Большую зарплату еще заслужить надо. Ну понятно, в Европе её надо зарабатывать, а в России ты её можешь просто получать.
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dalermr
1630502658
Бездарь, он и в Африке бездарь
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fhnv
1630506586
Под словом ЕВРОПА имелось ввиду Англия,Франция,Италия,Германия,Португалия а не разные там Чехия финляндия норвегия дания литва Истония итп итд..............
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фанат джигурды
1630517279
Такие квасные ещё любят ездить отдыхать в условное Туапсе с криком: "Не нужен нам берег турецкий и Эмираты, идите вы на...!!!"
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