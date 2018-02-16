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Команды
Скендербеу
Новости
Скендербеу - новости команды
Корча
Стадион:
Шкендербеу
Сайт:
http://www.kf-skenderbeu.webs.com/
Тренер:
Мирел Йоса
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Результаты
Расписание
Таблица
Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу»
2018.02.16 20:31
1
«Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи
2018.02.16 17:29
13
Лига Европы. Киевское «Динамо» разгромило «Партизан»
2017.12.07 23:03
Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Скендербеу»
2017.11.24 01:17
1
Лига Европы. Киевское «Динамо» победило «Янг Бойз», гол Тошича помог «Партизану» обыграть «Скедербеу»
2017.11.02 22:55
1
«Ахмат» может приобрести защитника «Скендербеу» Яшанику
2017.10.21 15:48
2
Лига Европы. «Динамо» и «Янг Бойз» забили четыре гола, «Партизан» сыграл вничью в Албании
2017.10.20 00:15
1
Лига Европы. Киевское «Динамо» вырвало победу, проигрывая в два мяча; «Скендербеу» сыграл вничью с «Янг Бойзом»
2017.09.29 00:14
3
Хачериди: «Тренер сказал прибавить, потому что играли как-то непонятно»
2017.09.15 11:44
Лига Европы. Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Скендербеу», «Янг Бойз» и «Партизан» обменялись голами
2017.09.14 21:59
2
«Ростов» близок к подписанию игрока «Скендербеу» за один миллион
2016.08.27 22:21
39
УЕФА дисквалифицировал «Скендербеу» за договорные матчи
2016.06.06 23:31
11
Сирхаев: «В трансфере Бериши был один неприятный момент»
2016.01.18 21:09
«Анжи» подписал Беришу
2016.01.13 20:36
3
Бериша в шаге от перехода в «Анжи»
2016.01.04 17:11
11
УЕФА не комментирует подозрительный характер матча «Скендербеу» - «Локомотив»
2015.12.16 13:26
5
«Скендербеу» подозревается в намеренном проигрыше «Локомотиву»
2015.12.16 06:57
12
«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Скендербеу»
2015.12.11 23:55
3
Тарасов: «Неважно, кто отличился, главное – победили!»
2015.12.11 08:20
Самедов: «Это был тяжелый выезд»
2015.12.11 07:41
Пейчинович: «Защита «Локомотива» проделала хорошую работу»
2015.12.11 06:58
Черевченко: «Мы были лучше «Скендербеу»
2015.12.11 06:09
Видео
«Скендербеу» – «Локомотив». Все голы
2015.12.11 02:56
Лига Европы. «Локомотив» одержал крупную победу над «Скендербеу» и вышел в плей-офф
2015.12.11 01:02
19
«Скендербеу» – «Локомотив». Онлайн-трансляция
2015.12.10 23:11
1
«Скендербеу» - «Локомотив». Стартовые составы.
2015.12.10 22:27
1
Пименов: «Локо» выиграет у «Скендербеу»
2015.12.10 17:04
Наставник «Скендербеу»: «Мы игру сдавать не будем и сыграем с «Локомотивом» на победу»
2015.12.09 22:19
2
Черевченко: «Все ребята прекрасно понимают, что время отдохнуть будет потом»
2015.12.09 21:36
1
Тарасов: «В матче со «Скендербеу» будем выжимать максимум»
2015.12.09 21:11
1
1
2
3
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