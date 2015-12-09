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    • Черевченко: «Все ребята прекрасно понимают, что время отдохнуть будет потом»

    Черевченко: «Все ребята прекрасно понимают, что время отдохнуть будет потом»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко в преддверии игры против албанского «Скендербеу» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы рассказал о готовности своей команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча.

    «Повреждений нет, все живы-здоровы. Приехали в составе 19 футболистов, любой из них завтра может выйти на поле. Мы просматривали игры соперника в чемпионате Албании, смотрели их игру с «Бешикташем» в Стамбуле. Я уважительно отношусь к любому сопернику. «Скендербеу» оставил о себе хорошее впечатление в Москве, это играющая команда, стремящаяся играть в быстрый футбол.

    Психологическое состояние команды оценю как хорошее, рабочий режим. Завтра последняя игра, ребята все прекрасно понимают – надо полностью выложиться, а потом будет время отдохнуть. Нормальное состояние, никто понурым не ходит, все хорошо.

    Все в наших руках, но понятно, что и «Скендербеу» будет биться, они не будут жалеть ни себя, ни соперника. Завтра будет боевая игра. И они, и мы настроены только на победу. Так и должно быть», – отметил Черевченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2015 21:36
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