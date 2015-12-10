«Скендербеу» – «Локомотив». Онлайн-трансляция

Для «Скендербеу» результат сегодняшней встречи с железнодорожниками будет носить скорее принципиальный характер, ведь команда уже утратила все шансы не то что на плей-офф, а даже на итоговое третье место в своей группе. Для «Локомотива» наоборот, положительный итог поединка очень важен, ведь в случае их победы в Албании команда автоматически пройдет в следующий раунд турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Скендербеу» – «Локомотив». Начало в 23:05, не пропустите!