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УЕФА дисквалифицировал «Скендербеу» за договорные матчи

6 июня 2016, 23:31
11

УЕФА дисквалифицировал албанский клуб «Скендербеу» на один еврокубковый сезон за участие в договорных матчах, сообщает АР.

Организация провела расследования, по результатам которого признала албанцев виновными в организации матчей с заранее определенным результатом в национальном чемпионате и еврокубках. «Скендербеу» с этим решением не согласен и намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

Ранее сообщалось о том, что албанцы могли преднамеренно проиграть «Локомотиву» со счетом 0:3 в групповом этапе Лиги Европы сезона 2015/16.

Отметим, «Скендербеу» в следующем сезоне должен был стартовать во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Скендербеу
Комментарии (11)
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алекс88
1465245576
Опять Россию притянули.... Писец...теперь ктобы нам не проиграл сразу будет договорняк
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fakel-vrn
1465246871
если Россия устроит разгром анличанам 11 июня, как предсказывают семшов с широковым, то им (англичанам) грозит дисквалификация...возможно широков с семшовым уже знали о договорняке?... интересные разворачиваются дела))
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VITOLD37
1465247064
Комментарий удален.
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kykyi
1465247661
Тогда и Локо надо хлопать.
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Hiddink95
1465249425
Толкование могло быть неверным. Невыгодно сливать матч паровозам если ты в нём и так заведомо являешься аутсайдером, а вот купить матч с лиссабонским Спортингом им было бы очень даже выгодно, этот матч больше походил на дог. А вообще албанцам не стоило так уж явно играть на буков. Помимо дисквы, это им ещё влетит в "копеечку"...
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erofey83
1465250903
ну парашники, цепляются за любую возможность насрать России в лоток, даже Скендербеу(заведомо проигравшую) уличить в сдаче матча))
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EvgenyP
1465265807
Албанцы попали под санкции!
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westerose
1465268067
Албанцы это грязь!
Ответить
Томь вперёд
1465281562
Такими темпами можно и матч России с Лихтенштейном (7:0) под договорняк подвести!
Ответить
kex7
1465281685
Нафига
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