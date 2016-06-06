УЕФА дисквалифицировал «Скендербеу» за договорные матчи

УЕФА дисквалифицировал албанский клуб «Скендербеу» на один еврокубковый сезон за участие в договорных матчах, сообщает АР.

Организация провела расследования, по результатам которого признала албанцев виновными в организации матчей с заранее определенным результатом в национальном чемпионате и еврокубках. «Скендербеу» с этим решением не согласен и намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

Ранее сообщалось о том, что албанцы могли преднамеренно проиграть «Локомотиву» со счетом 0:3 в групповом этапе Лиги Европы сезона 2015/16.

Отметим, «Скендербеу» в следующем сезоне должен был стартовать во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.